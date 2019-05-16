Сейчас не время просить новую программу МВФ, - Данилюк

"Мы будем стараться как можно быстрее сформировать команду... Нужно иметь команду, только после этого возможно начало переговоров", - сказал он, выступая на конференции "Ukraine: Game of Trones. Finlal Season",проходящей в Киеве в четверг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Сейчас не время просить новую программу", - добавил Данилюк.

В то же время экс-министр финансов добавил, что наибольшим препятствием для получения Украины очередного транша МВФ может быть решение Конституционного суда отменить статью Уголовного кодекса о незаконном обогащении. При этом Данилюк уверен, что парламент примет новое законодательство об ответственности за незаконное обогащение.

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"Уверен, что (парламент. - Ред.) исправит это. Им идти на выборы... Если не примут, то будут говорить избирателям: "Нас устраивает решение Конституционного суда, которое убило борьбу с коррупцией в стране", - прокомментировал советник Зеленского.

Как отметил Данилюк в комментарии журналистам, команда должна быть сформирована вскоре после инаугурации. В то же время он поприветствовал назначение парламентом даты инаугурации президента на 20 мая.

"Решение уже есть - будем работать по 20 числу", - сказал советник Зеленского.

Помимо этого Данилюк сообщил, что не рассматривает возможность баллотироваться в парламент.

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Комментируя создание партии "Голос" Святослава Вакарчука и его заявление об участии в предстоящих выборах, Александр Данилюк указал на готовность создавать коалицию в новом парламенте со всеми, кто будет разделять принципы команды Зеленского.