На должности премьер-министра украинцы хотели бы видеть Тимошенко, Смешко или Бойко, - опрос

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом свидетельствуют результаты совместного соцопроса центра "Социальный мониторинг", Украинского института социальных исследований им. Яременко и Социологической группы "Рейтинг".

Так, согласно результатам социсследования, обнародованного в четверг в пресс-центре агентства "Интерфакс-Украина", на вопрос, кого из политических деятелей, указанных в списке, респонденты бы хотели видеть главой правительства после возможной смены состава Кабинета министров, 10,2% ответили, что Ю.Тимошенко, 10% - И.Смешко, 9,7% - Ю.Бойко, 8,8% - действующего главу Кабмина Владимира Гройсмана, 7,1% - лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко.

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Еще 4,4% опрошенных хотели бы видеть премьером лидера Радикальной партии Олега Ляшко, 3,9% - действующего президента Украины Петра Порошенко, 3,7% - лидера партии "Самопомич", мэра Львова Андрея Садового, 2,6% - председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука, 2,3% - бизнесмена Игоря Коломойского, 2,1% - экс-премьера Арсения Яценюка, 0,5% - мэра Киева Виталия Кличко, 0,4% - министра внутренних дел Арсена Авакова, 11% - другого политика. Еще 23,3% затруднились ответить.

Исследование проводилось с 30 апреля по 10 мая в 24 областях Украины и г.Киеве. Всего было опрошено 3 тыс. респондентов. Стандартная погрешность выборки не более 1,83%.