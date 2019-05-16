Рада разрешила ГБР создавать оперативные подразделения

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Одной из главных норм законопроекта является введение должности оперативного работника, что позволит разблокировать создание оперативных подразделений ГБР. Также законопроект уточняет перечень подразделений, которые могут осуществлять оперативно-розыскную деятельность.

"Полгода работает Государственное бюро расследований. 11 000 уголовных производств. 645 работников по всей Украине, 349 следователей и - ни одного оперативного работника, так как из-за технической ошибки в законе о ГБР мы не можем объявить конкурсы на эту должность. Оперативно-розыскные действия в процессах ГБР осуществляют работники других правоохранительных органов. При этом, почти 5000 производств ГБР касаются тех же правоохранителей", - заявил во время выступления в Верховной Раде Директор ГБР Роман Труба.

Он сообщил, что после того, как Закон вступит в силу, ГБР объявит конкурс на оперативные должности, и призвал желающих принять в нем участие. "Учитывая опыт прошлых конкурсов в ГБР, в них принимают участие тысячи кандидатов. Убежден, что мы сформируем мощные оперативные подразделения ", - добавил Труба.

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В то же время, в части проведения конкурса на руководящие должности Закон Украины "О Государственном бюро расследований" остался в старой редакции - была исключена норма, которая передавала полномочия проводить конкурс на часть должностей от внешней комиссии к внутренним комиссиям ГБР.

Как известно, внешняя комиссия состоит из представителей Президента Украины, Верховной Рады Украины и Кабинета Министров Украины и проводит конкурс на 170 должностей (директора территориальных управлений, руководители подразделений центрального аппарата ГБР и все работники подразделений внутреннего контроля). За три года по результатам конкурсов были назначены на должности 40 человек.

"Сегодня главное, что у нас будут оперативные подразделения. В то же время, мы подготовили комплексные изменения в законодательство, связанные с деятельностью ГБР, и будем добиваться их принятия ", - подытожил Труба.