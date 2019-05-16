У Кернеса просят суд ограничить право на свободу мирных собраний. Цель - снос палатки "Все для победы" в Харькове. ДОКУМЕНТ

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает сайт "СЕНС Україна".

Харьковский городской совет подал исковое заявление в Харьковский окружной административный суд относительно запрета мирного собрания. Целью, очевидно, является снос военно-патриотического мемориального центра "Все для победы", который находится на площади Свободы, что собственно и не скрывается.

Заявление (с приложениями) зарегистрировано 16.05.19 по №520 / 4785/19 и распределено на судью Егупенко В.В.

По мнению Леонида Маслова суд должен оставить заявление без рассмотрения на основании ч.4 статьи 280 КАС, потому мирное собрание, о котором идет речь, уже началось, а обратиться в суд возможно только за 24 часа до его начала.

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Если суд все же откроет производство, мы примем участие в деле по заявлению народного депутата Ярослава Маркевича, в качестве третьего лица, ведь в палатке находится его общественная приемная.





















Напомним, палатка "Все для победы" стоит на площади Свободы в Харькове со времени Революции достоинства и начала боевых действий на востоке Украины. Возле палатки в разное время проводили патриотические акции, собирали помощь участникам боевых действий, переселенцам. Также она является местом напоминания о боевых действиях на Донбассе.

8 мая на сайте Харьковского горсовета была обнародована петиция о сносе палатки "Все для победы". Ее публично поддержал мэр города Геннадий Кернес. 11 мая на палатке появилось предписание о сносе. На следующий день прошла акция против сноса палатки волонтеров "Все для победы". Около 1000 человек прошли шествием по центру Харькова, требуя от властей отменить предписание о сносе палатки.

13 мая сотрудники коммунального предприятия прибыли для сноса палатки с грейдером и трактором, но активисты стали перед ними живой стеной, и коммунальщики ретировались.