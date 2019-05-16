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16.05.19 14:28

СБУ и Госкино проиграли апелляцию на отмену запрета сериала "Сваты"

Шестой апелляционный административный суд отклонил апелляцию на судебное решение, которым отменяется запрет показа сериала "Сваты" на территории Украины.

сваты

Об этом сообщается на сайте "Медиагруппы 1+1", передает Цензор.НЕТ.

"15 мая 2019 года Шестой апелляционный административный суд оставил в силе решение Окружного административного суда города Киева от 26 марта 2019 года, которым удовлетворен иск ООО "Телерадиокомпания "Студия 1+1", ООО "Киноквартал" к Министерству культуры Украины, Государственному агентству Украины по вопросам кино, Службе безопасности Украины", - говорится в сообщении.

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Как известно, в марте Окружной админсуд Киева признал противоправной подготовку СБУ справки о наличии оснований для принятия постановления о запрете въезда в Украину российскому актеру Федору Добронравову, который сыграл в "Сватах" одну из главных ролей. Суд также признал противоправным обращение СБУ в Министерство культуры о внесении Добронравова в "Перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности", и отменил приказы Минкульта и Государственного агентства Украины по вопросам кино относительно запрета распространения и демонстрации фильмов с участием Добронравова.

СБУ и Госкино обжаловали это решение в апелляционном суде.

Напомним, в ноябре 2017 года Министерство культуры Украины внесло Добронравова в перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности. Ему также был запрещен въезд в страну. После этого художественный руководитель студии "Квартал 95", а ныне избранный президент Владимир Зеленский записал видеообращение, в котором раскритиковал запрет на въезд Добронравову, а Студия намеревалась обжаловать запрет сериала в международных судах. Из-за Добронравова Госагентство по вопросам кино также запретило показ сериала "Сваты".

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