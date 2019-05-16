Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
16.05.19 14:40

Суд обязал Саакашвили опровергнуть озвученную им информацию об иностранном гражданстве Авакова. ДОКУМЕНТ

Днепровский районный суд г. Киева признал недостоверной озвученную Михеилом Саакашвили информацию о том, что глава МВД Арсен Аваков "имеет иностранное гражданство".

мвд,награда,аваков

Об этом говорится в решении суда, датированном 15 мая, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua.

"Признать недостоверной и такой, которая порочит честь, гордость и деловую репутацию Авакова Арсена Борисовича, информацию, распространенную Саакашвили Михаилом Николозовичем 10 мая 2017 года в прямом эфире телеканала ZIK - а именно: "Аваков имеет иностранное гражданство".

Смотрите также: Помощь Саакашвили мне понадобится. Пусть приезжает, - Зеленский. ВИДЕО

При этом суд обязал Саакашвили опровергнуть данную информацию тем же способом, каким она была распространена.

"Обязать Саакашвили Михаила Николозовича, Общество с ограниченной ответственностью "Телерадиокомпания Мост ТВ" и Общество с ограниченной ответственностью "телерадиокомпания Новые Коммуникации" опровергнуть недостоверную информацию, а именно: "Аваков имеет иностранное гражданство", которая была распространена 10 мая 2017 года тем же способом, которым ими была распространена недостоверная информация, а именно: сообщить в прямом эфире телеканала ZIK", - говорится в решении суда.

Суд обязал Саакашвили опровергнуть озвученную им информацию об иностранном гражданстве Авакова 01
Суд обязал Саакашвили опровергнуть озвученную им информацию об иностранном гражданстве Авакова 02

Также Саакашвили должен уплатить судебный сбор в размере 640 гривен.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100