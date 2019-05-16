Оккупанты на Донбассе блокируют местным жителям доступ к украинским радио и ТВ, - ГУР

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом ходе традиционного брифинга сообщил спикер Минобороны полковник Дмитрий Гуцуляк со ссылкой на данные ГУР.

"Проводятся интенсивные организационно-технические меры по повышению уровня блокировки доступа местных жителей к эфирному вещанию украинских радио и телевизионных каналов. В то же время в оккупационных СМИ выросло количество фейковых новостей о ситуации в Украине и в районах проведения операции Объединенных сил. При этом, для привлечения внимания местных жителей к антиукраинской пропаганде участились случаи обнародования "сенсаций" об успехах "республиканских силовых структур" по предотвращению деятельности украинских диверсионно-разведывательных групп и задержанию граждан, которые якобы были завербованы украинскими спецслужбами для осуществления террористических актов", - сообщил он.

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Кроме того, по сообщению Главного управления разведки Министерства обороны Украины, российским оккупационным командованием активизирована работа т.н. "Координационного центра", созданного спецслужбами РФ для синхронизации антиукраинской деятельности, в т.ч. на территории юго-восточных областей Украины.