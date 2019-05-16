Против нардепа Лещенко САП открыла дело о вероятном получении взятки

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу САП.

"Согласно опубликованной в СМИ информации народный депутат систематически получал миллионные взятки от предпринимателя за лоббирование бизнес-интересов последнего, а именно оказание влияния на должностных лиц органов власти и правоохранительных органов, а также формирование необходимых общественных мнений в медиапространстве.

С целью проверки изложенных в публикации фактов прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры зарегистрировано уголовное производство по предварительной правовой квалификации ч. 4 ст. 368 УК Украины и вызван на допрос народный депутат Украины Сергей Лещенко", - говорится в заявлении.

Читайте также: Лещенко не может на этапе досудебного следствия свидетельствовать в прямом эфире, так как такой нормы нет в УПК, - Горбатюк

Досудебное расследование в указанном производстве поручено Национальному антикоррупционному бюро Украины под процессуальным руководством САП.