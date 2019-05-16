Большая часть эконалога идет не на экологию, а на другие цели, - Семерак

Об этом заявили участники глобального экономического форума при поддержке ООН, который состоялся в Киеве, сообщает "5 канал".



Так, по словам министра окружающей среды Остапа Семерака, большая часть экологического налога идет не на экологию, а на другие цели.



"Сегодня в Украине 45 процентов средств, уплачиваемых от экологического налога, идут в общий фонд бюджета. А дальше те люди, которые принимают решение о том, как делится общий фонд бюджета, направляют эти средства на образование, на здравоохранение, на окружающую среду, на строительство дорог и пр. Это неправильно ", - заявил Семерак.



Как сообщалось ранее, в Верховной Раде уже зарегистрированы новые законодательные инициативы, которые положительно оценивает бизнес.



Так, по словам начальника управления по охране окружающей среды компании "Метинвест" Владислава Варнавского, реформа эконалога позволит сделать экологический налог действительно эффективным.



"Законопроекты достаточно просты, и они предлагают использовать до 70 процентов экологического налога на экологические проекты предприятий. То есть, предприятие принимает решение о том, что оно будет реализовать проект, инвестирует собственные средства, и когда проект завершен, уже подписаны документы о введении в эксплуатацию, предприятие оставляет в своем распоряжении ту часть эконалога, которая может покрыть эти расходы", - заявил Варнавский.



Ранее, международная компания "АрселорМиттал Кривой Рог" заявила, что несмотря на то, что платежи по экологическому налогу растут, они не используются в Украине на природоохранные цели.



При этом большая часть средств поступает в государственный бюджет, а не в местный и тратится на что угодно, но только не на экологию.



Необходимо изменить механизм распределения и использования этих средств, а также стимулировать предприятия вкладывать деньги в улучшение окружающей среды, считает финансовый директор "АрселорМиттал Кривой Рог" Сергей Пличко.