Ирина Геращенко покидает Трехстороннюю контактную группу и должность уполномоченного президента по урегулированию ситуации на Донбассе

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на телеканал "Прямой".

"Сейчас идут дебаты о перезагрузке минских групп. Я сегодня написала заявление как Уполномоченный президента Порошенко по мирному урегулированию ситуации на Донбассе, как представитель Украины в гуманитарной группе с просьбой освободить меня от этих должностей. Я считаю, что необходимо обеспечить трехстороннюю перезагрузку участников минских групп – и от Украины, и от России, и от ОБСЕ", – пояснила Геращенко свое решение.

Она обещает помогать новой власти способствовать решению тех вопросов, которые будут стоять в формате минских групп.

"Мы остаемся открытыми для новой власти для того, чтобы способствовать решению тех вопросов, которые будут стоять в формате минских групп. Но очевидно, что должна произойти перезагрузка", – добавила Геращенко.

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Ирина Геращенко была назначена уполномоченным президента Украины по мирному урегулированию конфликта на Донбассе указом президента Петра Порошенко от 17 июня 2014 года.

Представителем Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Геращенко стала в мае 2015 года.