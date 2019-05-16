Гройсман взял у украинцев почти 36 млн грн на рекламу правительства, - "Чесно". ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится на сайте движения.

"Весной в правительстве запустили лозунг "Украина - это не просто место на карте", который продвигают за государственные средства. Параллельно наружную рекламу для премьера размещает общественная организация. Первое - это использование админресурса, второе - обход прозрачных правил финансирования деятельности политиков. В Facebook Гройсман рекламирует себя сам, а также благодаря малоизвестным медиа и лояльным сообществам вроде "GoGro", - сообщает "Чесно".

Отмечается, что согласно объявлению о тендере на сайте "Prozorro", 2019-го расходы на печать газеты "Урядовый курьер" достигли 19,5 миллиона гривен. По данным движения, это на 5 млн больше, чем в прошлом году.

Реклама "правительства Гройсмана" содержится в спецвыпуске под названием "Правительственные новости" и печатается за отдельные деньги из государственного бюджета.

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"Издание специальных выпусков "Правительственные новости", которые являются тематическими приложениями к газете, направленные на информирование общественности о правительственных реформах в Украине, в частности о реформировании систем здравоохранения, образования, децентрализации и тому подобное ... Законом Украины "О Государственном бюджете Украины на 2019" по бюджетной программе "Финансовая поддержка газеты "Урядовый курьер" (КПКВК 0411070) редакции предусмотрены бюджетные назначения в сумме 13 461,1 тыс. грн", - сообщили в Кабмине в ответ на запрос "Чесно".

В начале года в правительстве сообщили, что на печать спецвыпусков с рекламой Гройсмана потратили 1,8 миллиона гривен. Эти приложения к "Правительственному курьеру" приспосабливают к конкретным областям Украины.

"Приложения к газете разносят почтальоны. 8 мая правительство переслало наш запрос о деталях их распространения "Укрпочте", но там так и не ответили. Хотя с сайта "Prozorro" известно, что в 2018 году редакция газеты "Урядовый курьер" потратила на доставку спецвыпусков с рекламой "правительства Гройсмана" к читателям 3,5 миллиона гривен. А с мая по декабрь 2019-го за эти услуги заплатят почти вдвое больше - 6,8 миллиона гривен", - сообщают в "Чесно".

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По условиям договора между государственными предприятиями "Укрпочта" и "Урядовый курьер", с апреля до конца декабря этого года в Украине должны распространить 18 млн экземпляров спецвыпусков.

По данным движения, эта цифра почти равна количеству граждан, голосующих на выборах. Так, во втором туре выборов Президента на участки пришли 18,4 миллиона избирателей, а в первом - 18,8.

2018-го на рекламных щитах с логотипом "правительство Гройсмана" за счет налогоплательщиков популяризировали результаты реформ: децентрализации, образовательной и медицинской. Весной 2019-го логотип остался, но появился другое лозунг: "Украина - это не просто место на карте".

"По указанным договорамосуществлена ​​демонстрация информационной продукции на 2188 внешних рекламных носителях. В 2019 году с этой же целью и по результатам проведенных тендерных процедур Департаментом заключен договор с ООО "РТМ-Украина" о предоставлении услуг по созданию, распространению и демонстрации информационной продукции на протяжении 1 апреля - 31 июля 2019 г. В период с 01.04.2019 до 30.04.2019 осуществлена демонстрация информационной продукции на 742 внешних рекламных носителях", - сообщили в Кабмине.

По условиям тендера, реклама, оплаченная из государственного бюджета, будет висеть до начала парламентской кампании. Ее размещение с апреля до конца июля будет стоить 13,4 миллиона гривен. В течение этого времени рекламу правительства должны демонстрировать на 3 тысячах рекламных площадей в Украине.

Сообщается, что в 2019-м правительство покупало наружную рекламу в среднем за 1,1 тысячи гривен за билборд.

Также, по данным "Честно", Кабмин "купил" внимание 44-х медиа.

"В этом году в Кабмине были готовы отдать за опубликование правительственной рекламы на страницах печатных СМИ более чем 4 миллиона гривен. Тендер выиграло ООО "Медиа Хаб", которое попросило 2,3 миллиона за продвижение правительства в 44-х медиа. Срок соглашения - от 11 марта в 23 декабря 2019", - отмечает движение.

Кроме того, весной 2019 появились и частные инициативы по популяризации "правительства Гройсмана".

"Речь идет об общественной организации "Общественное движение "Украинская стратегия" и рекламные кампании в Facebook от страницы "GoGro". Указанную общественную организацию основали нардеп от "МЧП" Вадим Денисенко, министр Кабинета министров Александр Саенко и малоизвестный политик Евгений Золотарев. К сожалению, ни один из них так и не прокомментировал свою причастность к этой ОО", - сообщили в движении.

Там отмечают, что ведение рекламной кампании через общественную организацию является способом избежать прозрачную отчетность о происхождении средств на нее.

"Ведь, если бы для Владимира Гройсмана рекламу размещали от имени партии, то должны бы отчитаться НАПК о лицах, которые финансируют эту деятельность", - добавили в "Честно".

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