Суд разрешил Демчине не обнародовать декларацию

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на сайт суда.

"Суд принял такое решение ввиду того, что Павел Демчина действовал в рамках действующего законодательства, в частности, в соответствии с положениями порядка представления деклараций должностными лицами СБУ", – сказано в сообщении пресс-службы суда.

Центр противодействия коррупции просил суд признать бездействие Павла Демчин по непредоставлению им деклараций в течение 2016-2018 гг., а также обязать его подать декларации за 2015, 2016, 2017, 2018 годы.

ЦПК собирается подать апелляцию.

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Напомним, ранее НАБУ расследовало возможное незаконное обогащение и злоупотребление служебным положением Павлом Демчиной. По версии следствия, чиновник в 2015-2016 гг. приобрел и обеспечил регистрацию на членов своей семьи активов на сумму не менее 3,76 млн грн, законность оснований приобретения которых не подтверждено доказательствами.

В ответ Демчина подал в ГПУ заявление о совершении преступления сотрудниками НАБУ, обвинив их в дискредитаций с участием приближенных СМИ.

В июне 2018 года "Схемы" опубликовали расследование, в котором говорилось, что Демчина, находясь под следствием НАБУ о незаконном обогащении, приобрел внедорожник Range Rover Sport стоимостью более 30 тысяч долларов.

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После того, как Конституционный суд отменил статью, которая предусматривает наказание для чиновников за незаконное обогащение, дело против Демчины закрыли.