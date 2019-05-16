Филатов сообщил о новых злоупотреблениях, выявленных в мэрии Днепра

По его словам, борьба с коррупцией в муниципалитете включает несколько этапов: аудит, увольнения руководителей и передача материалов в правоохранительные органы. Борис Филатов также заверил, что не будет покрывать мошенников и воров.

Так, мэр Днепра передаст в областную прокуратуру заявление о преступлении по факту возможного хищения бюджетных средств в департаменте по вопросам энергоэффективных технологий и инициатив. По предварительным данным, речь идет о трех миллионах гривен. Как известно, ранее на основании аудитов и соответствующих заявлений мэра Днепра были открыты уголовные производства в отношении департамента стратегического развития и инвестиций горсовета Днепра и четырех частных компаний, а также о деятельности КП "Развитие Днепр".



Кроме этого, мэр сообщил об увольнении директора одного из центральных парков Днепра. Причина - многочисленные нарушения в организации работы рекреационной зоны. Предложено уволиться и директору КП "Днипротранскомплекс", которое отвечает за установление новых остановочных комплексов в городе. Кроме этого, должности лишится глава экспертной комиссии по вопросам Бюджета участия.



"Моя задача как мэра - создать честные и понятные правила для всех. В частности в этом здании. Кто-то слышит, кто-то - нет. Я слежу и реагирую на все сигналы и месседжи. Реакция на то, что обсуждается в СМИ, должна усиливаться ", - сказал Борис Филатов.

Он также анонсировал регулярные брифинги для прессы, во время которых будут обсуждать городские дела, и ряд встреч с местными журналистами-расследователями. "Если у них есть кейсы, мы с управлением аудита их рассмотрим", - заверил мэр Днепра.