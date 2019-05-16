НАБУ отчиталось о расследовании по делу Злочевского, связанного с семьей кандидата в президенты США Байдена

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном сообщении НАБУ в Фейсбуке.

В сообщении отмечается: "НАБУ расследует 2 уголовных производства, которые имеют отношение к деятельности Министерства экологии и природных ресурсов времен прежней власти. Оба уголовных производства открыла Генеральная прокуратура в 2014-2015 гг. Речь идет о выдаче специальных разрешений на пользование недрами и закупку за счет госбюджета услуг по дистанционного зондирования земли.

Анализ материалов, переданных от ГПУ в НАБУ, показал их низкое качество, потерянное время и возможности. Фактически детективы НАБУ были вынуждены начать собирать ключевые доказательства с нуля. При том, что с момента начала расследования ГПУ по этим делам прошло от 6 месяцев до 1,5 года. Уже во время расследования детективы НАБУ выяснили, что многие оригиналов документов по закупкам в Минэкологии, которые теоретически могли бы существенно помочь установить причастность должностных лиц к злоупотреблениям, практически была уничтожена. А запросы в иностранные компетентные органы, без которых невозможно составить всю картину, даже не были переданы до момента передачи дел в НАБУ.

Все эти обстоятельства существенно осложняют сбор доказательной базы и требуют больше времени для выяснения деталей совершения преступления. Конечно, качественная работа на старте расследования могла ускорить этот процесс. Но, по неизвестным для НАБУ причин, этого не сделали.

Также НАБУ расследует производство по факту злоупотребления своим служебным положением должностными лицами ГПУ, которые не приняли мер к быстрому, полному и беспристрастного расследования упомянутых дел, в результате чего была утрачена возможность возвращения в Украину незаконно выведенных за границу денежных средств в сумме 23 млн. долларов США. Указанное производство уголовное начато ГПУ в июне 2015 года и в декабре 2015 года передано в Национальный бюро.

Что же это за два дела, которые расследует НАБУ?

1. делу о хищении средств при закупке услуг по дистанционному зондированию Земли (уголовное производство № 42014000000000181)

- ГПУ начала в марте 2014 года.

- Производство состоит из 7 эпизодов, в том числе 2 эпизодов, начатых в июне 2014 года ГПУ по фактам обеспечения предоставления экс-министром экологии разрешений на пользование недрами ООО "Эско-Север" и ООО "Пари", получение дохода от их деятельности по добыче углеводородов в Украине, который в дальнейшем легализовал (ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 209 УК Украины). 30.07.2014 производство по этой части следователи ГПУ закрыли на основании п. 2 ч. 1 ст. 284 УК Украины.

В января 2016 года дело передали в НАБУ.

Детективы начали расследование за полтора года после того, как этим начали заниматься следователи ГПУ, но довольно быстро выяснили, что части важных документов по закупкам услуг по зондирования земли уже не существует: они уничтожены из-за завершения срока хранения (закупка проведена в 2011 году) . Тогда же, в 2016 году САП определила это расследование как бесперспективное. С того момента и до марта 2019 ни заслушиваний по этой теме, ни указаний от прокуроров не было.

Тем не менее, детективы продолжали расследование. В 2016 г. они направили более 20 запросов о международной правовой помощи, поскольку компания, у которой якобы закупили услуги по дистанционному зондированию земли, имеет австрийскую прописку. Кроме того, НАБУ инициировало проведение экспертизы объекта интеллектуальной собственности. На основании собранных доказательств в октябре 2018 детективы направили в САП проект сообщение о подозрении прежнему высокопоставленному чиновнику Министерства экологии и природных ресурсов вместе с материалами досудебного расследования.

Только за пять месяцев спустя, в конце марта 2019 года, детективы получили от САП обратная связь о необходимости проведения дополнительных процессуальных действий.



2. Дело по фактам возможных злоупотреблений при выдаче специальных разрешений на пользование недрами В 2010-2012 гг. (№ 420140000000001142)

ГПУ возбудила дело в июне 2015 года.

В декабре 2015 года его передали в НАБУ.

В ходе расследования детективы установили факты нарушений при выдаче специальных разрешений на добычу природного газа на 5 месторождениях: Гуцуловском, Володимировском, Филипповском и Никловицком. Это придавало основания в уголовном производстве через суд добиться аннулирования выданных разрешений, которые впоследствии государство могло бы через открытую процедуру конкурс предложить инвесторам на более выгодных для государства условиях. Причем сделать это, не дожидаясь завершения расследования в уголовном производстве. Однако суд отказался аннулировать выданные разрешения якобы потому, что САП нарушила сроки обращения с исковыми заявлениями (в январе 2016 года получено информацию от областного совета, в мае 2016 детективы направили в САП сведения о выявленных нарушениях, в августе 2016 САП обратилась с исками).

В САП считают это дело бесперспективным и потому еще 01.08.2017 его закрывают.

В июне 2018 следственный судья Соломенского райсуда Киева отменяет постановление прокуроров САП о закрытии дела. За пять месяцев спустя другой судья того же суда выносит решение, которым обязывает детективов в двухмесячный срок принять решение об окончании досудебного расследования, однако не указывает - как именно. От разъяснений, о чем идет речь (а по УПК окончание досудебного расследования может иметь разные формы), судья отказывается.

Детективы НАБУ с таким решением суда не согласились. Последние полтора года они отстаивают право на расследование преступления, совершенного бывшими должностными лицами при выдаче специальных разрешений, дойдя до Верховного Суда.

Но ВС НАБУ не поддержал: соответствующее решение принято судом в апреле 2019 года.

Параллельно с судебным обжалованием детективы обратились в Высший совет правосудия с жалобой на действия следственного судьи, Соломенского райсуда Киева, который принял сомнительное решение. Жалоба находится на рассмотрении ВРУ.

В чем сложность расследования этого дела?

Во-первых, многие документы, послужившие основанием для принятия решения и выдачи приказов и специальных разрешений на пользование недрами (протокольные решения комиссии Государственной геологической службы) уничтожены.

Во-вторых, в ходе расследования детективы должны выяснить, привели ли действия должностных лиц, задействованных в выдаче упомянутых спецразрешений, к материальному ущербу государства. Проще говоря, следствие должно установить, могло ли государство предоставить разрешения в 2011 году на более выгодных условиях, чем оно предоставило компаниям, аффилированным с экс-министром экологии, и если могла, но не сделала, то сколько из-за этого потеряла. Определить размер нанесенного государству ущерба можно только по результатам экспертизы. Это сложная и длительная процедура, которую в Украине способны провести единицы уполномоченных институтов. Один из них НАБУ в такой экспертизе отказал, поэтому детективы осенью 2018 обратились к другому научно-исследовательской учреждению. Экспертиза продолжается. И сколько продлится еще - сложно сказать. Но ее выводы являются ключевым элементом доказательной базы, на основании которой можно будет утверждать о наличии или отсутствии состава преступления.



Кроме того, надо сказать, что в работе детективов НАБУ есть уголовное производство по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами ГПУ, которые не приняли мер по быстрому, полному и беспристрастному расследованию дел по факту незаконной выдачи специальных разрешений на пользование недрами и услуг по аэрокосмической фотозйокы.

Некоторые факты об этом деле:

Расследование начато ГПУ в июня 2015 года по факту возможных злоупотреблений сотрудниками ГПУ, по которым правоохранители Великобритании разблокировали 23 млн долл США, которые были на счетах компании, аффилированной с бывшим министром экологии. Речь идет о письме от ГПУ, которым показано отсутствие претензий к экс-чиновнику со стороны Генпрокуратуры.

Дело передано в НАБУ в январе 2016 года.

В ходе расследования детективы НАБУ провели немало следственных действий. Однако, одним из ключевых элементов доказательной базы была позиция самих правоохранителей Великобритании, ведь только они могут прояснить, сыграло ли письмо от ГПУ решающую роль в разблокировании 23 млн долл США на счетах компании, аффилированной с экс-министром. Однако ответа НАБУ до сих пор не получило.