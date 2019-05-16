Украина призывает ОБСЕ расширить санкции из-за решения РФ о выдаче паспортов в ОРДЛО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил Постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Игорь Прокопчук во время заседания Постоянного совета ОБСЕ.
"Эти вызовы (вследствие решения РФ относительно выдачи российских паспортов гражданам Украины на временно оккупированных территориях Донбасса - Ред.) являются очень серьезными, они вытекают из грубого нарушения принципов ОБСЕ и требуют мощного ответа государств-участников ОБСЕ. Такой ответ может включать непризнание таких паспортов, незаконно выданных Российской Федерацией, а также каких-либо правовых действий с этими документами, и расширение ограничительных мер в отношении должностных лиц и учреждений, привлеченных к незаконному предоставлению российского гражданства гражданам Украины", - заявил он.
Украинский дипломат отметил, что выдача российских паспортов на оккупированных частях Донбасса может быть использована не только как повод для легитимизации и расширения российского военного присутствия в Украине, но и приведет к преследованию оккупационными властями украинцев, которые не подадут заявки на российское гражданство.
"Рост количества владельцев российских паспортов на оккупированных РФ частях Донбасса может быть использован кремлевским режимом, известным своей военной непредсказуемостью, как повод для легитимизации и значительного расширения масштаба применения российской военной силы в Украине. Мы также обеспокоены относительно ожидаемого дальнейшего ухудшения ситуации с правами человека на оккупированных территориях Донбасса, поскольку российская оккупационная власть прибегнет к преследованию граждан, не подавших заявку на российское гражданство", - заявил Прокопчук.
Украинский дипломат призвал СММ ОБСЕ продолжать тщательный мониторинг этой тревожной ситуации и предоставлять полную и своевременную отчетность Постоянному совету ОБСЕ - одному из главных руководящих органов Организации.
Напомним, 24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном режиме выдачи российского гражданства жителям так называемых "ДНР" и "ЛНР".
Украина обратилась в Совет безопасности ООН в связи с введением президентом РФ Владимиром Путиным упрощенного порядка приема в российское гражданство жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО).
25 апреля Совбеза ООН собирался в связи с незаконной "паспортизацией" Донбасса Россией. По его итогам Ельченко заявил, что результатом должна быть не только обеспокоенность и осуждение, но и более решительные шаги.
В субботу, 27 апреля, Путин заявил, что упрощенный порядок получения российских паспортов может распространиться на всех жителей Украины.
В этот же день новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский ответил Путину, что не советовал бы пытаться соблазнить украинцев российскими паспортами. И предположил, что в ответ Украина может упростить получение своего гражданства для россиян.
29 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение о выдаче российских паспортов всем гражданам Украины еще не принято.
В этот же день в Ростовской области России открылся центр выдачи российских паспортов жителям оккупированной части Луганской области.
1 мая Путин подписал указ, которым предоставляется право на упрощенный порядок получения гражданства РФ отдельным категориям граждан Украины.