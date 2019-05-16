Убийца десяти украинских воинов может выйти на свободу через год благодаря "закону Савченко", - спецназ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке 3 полка Сил специального назначения имени князя Святслава.

В сообщении говорится: "Сегодня предателю и убийце Бутрименко суд вынес приговор и оправдал по ч. 3 ст. 258 (террористический акт). Осудив по ч. 2 ст. 258-5 (финансирование терроризма).

Официальный приговор - 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

И учитывая закон "Савченко", убийца десяти украинских воинов может выйти на свободу уже через 1 год и 1 месяц.

Мы не дадим убийце и предателю избежать справедливого наказания!!!"

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