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16.05.19 17:47

НАТО на инаугурации Зеленского будет представлять помощник генсека Альваргонзалес

На церемонии инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского НАТО будет представлять помощник генерального секретаря альянса, посол Алехандро Альваргонзалес.

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Об этом сообщили в штаб-квартире организации, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"На инаугурации президента Зеленского НАТО будет представлен помощником генерального секретаря Отдела по политическим вопросам и политике безопасности, послом Алехандро Альваргонзалесом. Находясь в Киеве, посол Альваргонзалес также примет участие в приеме, посвященном 70-летию НАТО", – заявили в Альянсе.

Сегодня, 16 мая, Верховная Рада приняла решение о проведении инаугурации Зеленского в понедельник, 20 мая. За соответствующее постановление проголосовали 315 народных депутатов.

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Комментируя их решение, советник Зеленского Дмитрий Разумков сказал, что таким образом парламент решил "насолить украинскому народу" и "создать проблемы для зарубежных гостей". Сам Зеленский настаивал на проведении инаугурации в воскресенье, 19 мая.

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