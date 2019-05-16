Зеленскому выгодно делать "боксерскую грушу" из нынешней Рады и указывать на ее недееспособность, - Геращенко

Такое мнение высказал нардеп от "Народного фронта" Антон Геращенко в интервью "Апострофу", передает Цензор.НЕТ.

"Во-первых, ему это делать невыгодно, потому что он и его партия к будущим выборам не готовы. Во-вторых, ему же выгодно из уходящей Верховной Рады делать "боксерскую грушу" и предлагать ей контраверсийные законопроекты, которые будут популярными у людей. Верховная Рада будет их отклонять, а он получит прекрасную площадку для ее критики: видите, этих ребят избирать не надо, нужны новые. Поэтому я не верю в роспуск Рады", - пояснил он.

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Нардеп отметил, что Зеленскому надо как можно скорее приступать к работе, чтобы у него была возможность показать себя.

"Его даже критиковать пока не за что. Ни одного кадрового назначения пока нет, ни одной жесткой или яркой позиции не заявлено. Поэтому я за то, чтобы президент Зеленский начал руководить страной, выполнять свои обязанности. А дальше ход времени и политика расставят все на свои места", - считает Геращенко.