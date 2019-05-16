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16.05.19 17:51

Рада отложила штрафы за нерастаможенные автомобили на еврономерах до 24 августа

Верховная Рада приняла изменения в Налоговый кодекс, согласно которым введение штрафов на нерастаможенные автомобили на еврономерах откладывается до 24 августа.

Рада отложила штрафы за нерастаможенные автомобили на еврономерах до 24 августа

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, 236 народных депутатов проголосовали за законопроект №8371 за основу и в целом.

Согласно законопроекту, в Налоговый кодекс привнесены технические изменения, в том числе отстрочено введение штрафов за использование нерастаможенных автомобилей на еврономерах.

Введение штрафов переносится с 24 мая на 24 августа.

Отложив введение штрафов за использование нерастаможенных автомобилей на еврономерах, Верховная Рада "пошла навстречу людям". Так решение депутатов прокомментировала глава комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина.

"Мне кажется, что за эти три месяца успеют растаможить не так уж много автомобилей. Но даже если это будет 10 тысяч, то это значит, что мы в который раз прислушались к людям, которые в связи с началом весенне-полевых работ смогут заработать деньги на растаможивание", – сказала она.

По словам Южаниной, принятая сегодня парламентом отсрочка – последняя.

"90 дней – это позитив для людей, и думаю, что бюджету урон не принесет. Нужно к этому спокойно отнестись. А после этого нужно убрать любую информацию об откладывании. Этого не будет", – подчеркнула депутат.

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Напомним, 15 мая, владельцы евроблях вышли на пикет Верховной Рады

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