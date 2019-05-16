Рада отложила штрафы за нерастаможенные автомобили на еврономерах до 24 августа

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, 236 народных депутатов проголосовали за законопроект №8371 за основу и в целом.

Согласно законопроекту, в Налоговый кодекс привнесены технические изменения, в том числе отстрочено введение штрафов за использование нерастаможенных автомобилей на еврономерах.

Введение штрафов переносится с 24 мая на 24 августа.

Отложив введение штрафов за использование нерастаможенных автомобилей на еврономерах, Верховная Рада "пошла навстречу людям". Так решение депутатов прокомментировала глава комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина.

"Мне кажется, что за эти три месяца успеют растаможить не так уж много автомобилей. Но даже если это будет 10 тысяч, то это значит, что мы в который раз прислушались к людям, которые в связи с началом весенне-полевых работ смогут заработать деньги на растаможивание", – сказала она.

По словам Южаниной, принятая сегодня парламентом отсрочка – последняя.

"90 дней – это позитив для людей, и думаю, что бюджету урон не принесет. Нужно к этому спокойно отнестись. А после этого нужно убрать любую информацию об откладывании. Этого не будет", – подчеркнула депутат.

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Напомним, 15 мая, владельцы евроблях вышли на пикет Верховной Рады.