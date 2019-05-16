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16.05.19 18:08

Замглавы АП Елисеев подал в отставку

Заместитель главы администрации президента (АП) Константин Елисеев, который занимался внешней политикой, подал в отставку.

елисеев

Как передает Цензор.НЕТ, об  этом пишет "Европейская правда" в четверг со ссылкой на источник в АП.

По данным издания, пока Елисеев лишь подал заявление, но собеседник выразил уверенность, что ее удовлетворит еще действующий глава государства. "Мы открываем пространство для новой команды", - отметил он.

Агентству "Интерфакс-Украина" не подтвердили и не опровергли эту информацию в АП.

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Как сообщалось, президент Украины Петр Порошенко назначил Елисеева заместителем главы администрации президента 15 июля 2015 года. До того Елисеев, кадровый дипломат, в течение 5 лет возглавлял представительство Украины в ЕС.

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