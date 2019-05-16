С начала суток 1 украинский воин погиб, 1 ранен, наемники РФ обстреляли позиции ВСУ из минометов возле Водяного и Новотроицкого, - пресс-центр ОС

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" враг 5 раз обстрелял позиции Объединенных сил:

из минометов калибра 120 и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи села Водяное;

из минометов калибра 82 мм, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия - у населенного пункта Новотроицкое;

из вооружения боевых машин пехоты и автоматических станковых гранатометов - вблизи поселка Каменка;

из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия - вблизи села Богдановка;

из автоматических станковых гранатометов - около населенного пункта Павлополь.

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В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" враг из вооружения боевых машин пехоты и автоматических станковых гранатометов обстрелял позиции Объединенных сил вблизи населенного пункта Новозвановка.

Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще один наш защитник получил ранения. На вражеские провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются.

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