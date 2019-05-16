Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
16.05.19 18:24

С начала суток 1 украинский воин погиб, 1 ранен, наемники РФ обстреляли позиции ВСУ из минометов возле Водяного и Новотроицкого, - пресс-центр ОС

С начала суток враг 6 раз нарушил режим прекращения огня. Вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь по позициям наших подразделений из минометов калибров 120 и 82 мм, вооружение боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

смерть,свеча,потери,скорбь

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" враг 5 раз обстрелял позиции Объединенных сил:

Смотрите: Украинский воин Антон Безверхний погиб на Донбассе 14 мая. ФОТО

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" враг из вооружения боевых машин пехоты и автоматических станковых гранатометов обстрелял позиции Объединенных сил вблизи населенного пункта Новозвановка.

Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще один наш защитник получил ранения. На вражеские провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются.

Также читайте: На Донбассе за два месяца погибли 19 украинских военнослужащих, - Прокопчук

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100