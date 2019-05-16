Программа "Доступные лекарства": Счетная палата говорит о неэффективном использовании госсредств, в Минздраве опровергают

Реализация программы "Доступные лекарства" в 2017-2018 гг. дала возможность оплатить больным сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом II типа и бронхиальной астмой 1,7 млрд грн стоимости лекарственных препаратов. К такому выводу после проведения аудита пришла Счетная палата, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ведомства.

"Но целью должно быть выздоровления людей, снижение смертности и, например, увеличение продолжительности жизни пациентов. Никто не установил никаких индикаторов эффективности программы. Какой эффект от лечения этими "доступными лекарствами" и от расходования 1,7 млрд грн средств налогоплательщиков – неизвестно", – сказал заместитель главы Счетной палаты Андрей Майснер.

По расчетам аудиторов, риски расточительного использования бюджетных средств во время реализации программы в целом по Украине могут достигать 154,7 млн гривен.

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В Минздраве выводы аудиторов называют "ложными", указано на сайте ведомства.

"Терапевтический эффект от применения таких лекарственных средств: за первый год программы украинцы вызвали скорую на 17 тысяч раз меньше из-за сердечно-сосудистой недостаточности, критических состояний бронхиальной астмы и диабета 2 типа, а в течение 2018 по сравнению с 2017 годом количество вызовов экстренной помощи с подозрением на инфаркт или инсульт уменьшилось на 2%, а с бронхиальной астмой – на 12%", – аргументируют в министерстве.

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"Во время проведения аудита Счетная палата не обнаружила ошибок в расчетах реестров лекарственных средств, стоимость которых подлежит возмещению. Поэтому очень странным кажется вывод, что Минздрав Украины создал риски расточительного использования бюджетных средств", – добавили в министерстве.