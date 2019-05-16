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16.05.19 18:50

Мингарелли не называл цифру 8 млрд евро, говоря о неиспользованной Украиной помощи от Евросоюза, - представительство ЕС в Украине

Глава представительства Европейского Союза в Украине Хьюг Мингарелли не называл сумм не использованной Украиной помощи от ЕС.

Мингарелли не называл цифру 8 млрд евро, говоря о неиспользованной Украиной помощи от Евросоюза, - представительство ЕС в Украине

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу представительства ЕС в Украине.

"Сегодня некоторые украинские СМИ опубликовали информацию о "неиспользованной помощи ЕС в размере 8 млрд евро". Это утверждение ошибочно приписали Хюгу Мингарелли, Председателю Представительства Европейского Союза в Украине.

По сути, на конференции "EU: Future Simple or Future Indefinite", организованной Европейской Бизнес Ассоциацией во вторник, 15 мая, он сказал, что значительную часть средств, которую выделил Европейский Союз в поддержку реформ в Украине, не использовали должным образом.

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О вышеупомянутой цифре в размере 8 млрд евро сообщил другой участник встречи", - говорится в сообщении.

Напоминаем, ранее сообщалось, что Мингарелли заявляет о неиспользовании Украиной части  помощи, которая была выделена ЕС.

Мингарелли не называл цифру 8 млрд евро, говоря о неиспользованной Украиной помощи от Евросоюза, - представительство ЕС в Украине 01

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