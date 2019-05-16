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16.05.19 20:42

Партия Вакарчука назовет доноров сразу после регистрации, - Юрчишин

Сейчас политсила Вячеслава Вакарчука ведет переговоры о финансировании с более чем десятью компаниями. Но они не готовы вкладывать средства, пока партия не зарегистрирована юридически.

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Об этом в эфире "Громадського" заявил член команды Вакарчука Ярослав Юрчишин, информирует Цензор.НЕТ.

"Уже сейчас ведутся переговоры и есть договоренности с около 10-12 предприятиями, которые по украинским меркам можно назвать средне-крупными, но поскольку эти переговоры еще в процессе, то есть, никто из бизнеса не готов инвестировать, пока не появится какое-то политическое тело, которое можно поддержать", – отметил Юрчишин.

Он также заверил, что среди доноров новой политсилы не будет фигурировать фамилии украинских олигархов.

Кроме того, по словам Юрчишина, решение о выдвижении партии на парламентских выборах было принято еще перед первым туром выборов президента, который состоялся 31 марта.

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16 мая рок-музыкант Святослав Вакарчук заявил о создании политической партии "Голос". Поход в большую политику музыкант и общественный деятель объяснил необходимостью настоящих изменений в стране, которых требуют украинцы.

Также Вакарчук представил пятерку членов партии "Голос".

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