Партия Вакарчука назовет доноров сразу после регистрации, - Юрчишин

Об этом в эфире "Громадського" заявил член команды Вакарчука Ярослав Юрчишин, информирует Цензор.НЕТ.

"Уже сейчас ведутся переговоры и есть договоренности с около 10-12 предприятиями, которые по украинским меркам можно назвать средне-крупными, но поскольку эти переговоры еще в процессе, то есть, никто из бизнеса не готов инвестировать, пока не появится какое-то политическое тело, которое можно поддержать", – отметил Юрчишин.

Он также заверил, что среди доноров новой политсилы не будет фигурировать фамилии украинских олигархов.

Кроме того, по словам Юрчишина, решение о выдвижении партии на парламентских выборах было принято еще перед первым туром выборов президента, который состоялся 31 марта.

Читайте на Цензор.НЕТ: Клименко, Бобровская, Шараскин, Соколов, Юрчишин: Вакарчук представил программу и 5 членов команды партии "Голос" ФОТОрепортаж

16 мая рок-музыкант Святослав Вакарчук заявил о создании политической партии "Голос". Поход в большую политику музыкант и общественный деятель объяснил необходимостью настоящих изменений в стране, которых требуют украинцы.

Также Вакарчук представил пятерку членов партии "Голос".