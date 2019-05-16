Кравчук стал почетным гражданином Киева

Такое решение Киевский городской совет принял на пленарном заседании в четверг, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Кроме Кравчука, это звание присвоено также директору Институту биохимии им.Палладина Национальной академии наук Украины, общественному деятелю Сергею Комиссаренко и деятелю культуры Светлане Литвиновой.

Под председательством Кравчука была принята Декларация о государственном суверенитете и Акт провозглашения независимости Украины. За время пребывания на посту президента Украины он последовательно отстаивал независимость государства и его суверенитет. Кравчук удостоен звания "Герой Украины" и многих других государственных наград.

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Звание "Почетный гражданин города Киев" свидетельствует о признании киевлянами выдающихся заслуг отдельных лиц перед громадой столицы в развитии экономики, науки, образования, культуры, искусства, здравоохранения, физической культуры и спорта, бизнеса, в благотворительной, гуманистической и общественной деятельности, укреплении международного авторитета Киева.