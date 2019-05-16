Бывший глава Конституционного суда Шевчук пообещал обжаловать свое увольнение в суде

Об этом он заявил в эфире "Громадського", сообщает Цензор.НЕТ.

"Это по сути рейдерский захват должности председателя Конституционного суда, поскольку были нарушены процедуры, законы и регламент", – сказал Шевчук.

Экс-судья объяснил, что председателя КС именно как председателя суда другие судьи не могут уволить, если он сам не подаст в отставку.

"Меня уволили как судью. Сейчас есть 18 судей, уже 17, но, надеюсь, временно, я буду подавать в суд. Председатель суда и судья – это два разных статуса. Уволить меня как председателя по инициативе судей невозможно, можно только как судью уволить за дисциплинарный проступок. Все обвинения, которые мне выдвинули, не касаются меня как судьи: я рассматриваю дела и все нормально, а касаются некоторых моментов моей управленческой деятельности. То есть, предъявили обвинения как председателю, а уволили в качестве судьи", – пояснил Шевчук.

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По словам Шевчука, 14 мая он сформировал повестку дня, на котором никаких вопросов о его увольнении не было. Но большинство судей КС не поддержали повестку дня, потому Шевчук закрыл заседание и ушел.

"После этого уже заместитель мой Александр Тупицкий начал вести специальное пленарное заседание в мое отсутствие. И потом, когда они там что-то провели, чтобы зафиксировать, кто что поддерживает, они прервали это заседание и перешли в формат собрания судей, а затем вернули снова формат специального пленарного заседания. То есть, была такая определенная вакханалия", – рассказал он.

Экс-судья подчеркнул, что "все было неправомерно", начиная с повестки дня и до заседаний.

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"Потом они пошли и проголосовали за мою отставку – 12 судей "за" мою отставку по надуманным обвинениям. Процедура была нарушена с самого начала. Самый главный аспект нарушения – меня уволили как судью. Это беспрецедентный случай в истории Украины, потому что я ничего не нарушал как судья", – сказал он.

Напомним, 14 мая Конституционный суд отправил своего главу Станислава Шевчука в отставку. В этот же день новым главой КС была избрана Наталья Шаптала.

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На следующий день Конституционный суд обнародовал вывод постоянной комиссии по вопросам регламента и этики, ставший основанием для увольнения Шевчука. Согласно этому выводу, Шевчук уволен за подрыв авторитета суда и давление на коллег.