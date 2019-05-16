Стандарт 5G связи можно внедрять в 2020 году, - глава НКРС Животовский

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации, Александр Животовский в Фейсбуке.



"5G возможно уже со следующего года. Мы анализируем частоты, которые могут быть использованы для 5G. Некоторые уже очевидны – это 700 МГц и 3400 МГц. Детали относительно остальных необходимых частот – а это выше 20 ГГц – будут определены этой осенью", – написал глава регулятора.



Он отметил, что важным для запуска 5G является достижение договоренностей с силовыми ведомствами и телевизионными вещателями об условиях перехода с частот 700–800МГц в более низкие диапазоны.



"В мире это называется освобождением "цифрового дивиденда", и все страны это сделали лет 100 назад. По очевидным причинам, договариваться с Нацсоветом [по вопросам телевидения и радиовещания] и вещателями будем после окончания выборов. Также необходимый ингредиент – это диалог с операторами. Не секрет, что до сих пор открыт вопрос бизнес-кейса для 5G. Ведь в отличие от предыдущих технологий G, пятый – это больше об инфраструктуре и смежных отраслях, чем о наших с вами смартфонах. Поэтому мы только приветствуем самостоятельные инициативы операторов, а также в сотрудничестве с Министерством инфраструктуры по разного рода кейсам использования новых технологий", – написал Животовский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина может выставить 5G-лицензии на конкурс в 2020 году, - Омелян