Путин на общении с народом приказал построить детскую площадку в Рязани

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лента.ru.

Ситуация с непостроенной детской площадкой в Рязани, на которую было выделено 4 миллиона рублей, является "криминальной", заявил Путин.

На нарушения городских властей пожаловалась участница форума Общероссийского народного фронта. По ее словам, в ноябре прошлого года районная прокуратура вынесла предписание городской администрации устранить нарушения и построить в парке канатный городок и детскую площадку, однако власти Рязани проигнорировали это требование. Она добавила, что объект существует только по документам.

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"Я уже, честно говоря, думал, что у нас такого и не бывает! Какая наглость!" — прокомментировал ситуацию российский президент.

Историей с детской площадкой заинтересовался глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин и поручил региональному управлению ведомства организовать проверку.

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