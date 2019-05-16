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16.05.19 23:46

Отмена уголовной статьи о незаконном обогащении случайно совпала по времени с выборами президента, - экс-глава КС Шевчук

Отмена Конституционным судом уголовной статьи о незаконном обогащении во время президентской кампании является совпадением.

шевчук,станислав

Об этом заявил уволенный председатель КС Станислав Шевчук, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

"Мы этот вопрос давно рассматривали, обменивались проектами, согласовывали их. И так совпало, что голоса нашлись в тот момент, когда началась президентская кампания. Но прямой связи я здесь не вижу", - сказал Шевчук.

Он признал, что это решение имело мощный психологический эффект.

"Откровенно говоря, я не ожидал этого, потому что это не единственная статья для борьбы с коррупцией. Там более 20 статей, поэтому нельзя так сказать что Конституционный суд отменил борьбу с коррупцией", - отметил экс-судья.

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Также Шевчук считает, что отмена статьи о незаконном обогащении стала "элементом грязной кампании" против него.

"Мы приняли это решение и начал разгоняться этот месседж, что это председатель суда отвечает за это решение, он это поставил, лоббировал, специально время подогнал. Может это специально было использовано, чтобы освободить меня от должности председателя?", - сказал он.

В то же время экс-судья считает, что несмотря на критику общественности, суд принял правильное решение.

"С точки зрения общественности - это одна линия поведения или понимание процесса, а с точки зрения суда - не имеет значения, какие политические процессы происходят, если решение обосновано и соответствует Конституции", - резюмировал Шевчук.

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Напомним, 14 мая Конституционный суд отправил своего главу Станислава Шевчука в отставку. В этот же день новым главой КС была избрана Наталья Шаптала.

На следующий день Конституционный суд обнародовал вывод постоянной комиссии по вопросам регламента и этики, ставший основанием для увольнения Шевчука. Согласно этому выводу, Шевчук уволен за подрыв авторитета суда и давление на коллег.

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