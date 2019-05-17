Есть предпосылки, которые дают президенту возможность распустить Верховную Раду, - советник Зеленского Разумков

Об этом заявил советник Зеленского Дмитрий Разумков, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Я скажу о той позиции, которая есть внутри команды. На нарушение закона действительно никто идти не планирует. Есть предпосылки, которые дают президенту возможность распустить Верховную Раду. Они четко прописаны в законодательстве, иногда не до конца четко, но более-менее понятно. Одной из этих предпосылок является отсутствие коалиции, которое много обсуждается. И, по моему мнению, коалиции сегодня нет, потому в двух коалиционных фракциях нет 226 народных депутатов", - сказал советник Зеленского.

Разумков напомнил о различных запросах и судебных исках, в которых спикера парламента Андрея Парубия просили показать поименный список депутатов, входяших в коалицию, что так и не было сделано.

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При этом советник Зеленского указал, что тема с возможным роспуском Верховной Рады в свое время появилась не внутри команды новоизбранного президента, а первоначально зародилась в стенах парламента. "Потом это начало обсуждаться в эфирах экспертами, моими коллегами, политиками", - отметил он.

Разумков считает, что тема о роспуске парламента – это "производная от того, что кто-то хотел подольше находиться в определенном статусе, переназначая, раздавая награды, расставляя на те или иные должности".

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