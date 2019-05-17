Выборы в Раду должны проходить по пропорциональной системе с открытыми списками, - Разумков

Об этом заявил советник новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"В программе Зеленского четко зафиксировано, что избирательную систему нужно менять и делать пропорциональную систему по открытым спискам. Если мы говорим о мажоритарщиках, то среди них есть разные, "хорошие" и "плохие", и они смогут спокойно существовать при этой системе и по открытым спискам попасть в Раду, если им это доверит украинский избиратель", - сказал советник Зеленского.

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Говоря о возможном снижении проходного барьера, Разумков отметил, что из-за 5%-ного барьера в парламенте получается "закрытое акционерное общество" и попасть в Раду молодой политической силе невозможно.