В преддверии инаугурации Зеленского отчитаюсь, дам ему советы и сложу свои полномочия, - Ирина Луценко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе БПП "Солидарность".

"Я в преддверии инаугурации нового президента Зеленского сложу свои полномочия... Приглашаю всех журналистов на 12:00 на брифинг. Я отчитаюсь и дам советы новоизбранному президенту Зеленскому, как не воевать, а конструктивно работать с парламентом на примере работы Президента Порошенко, которым было подано 158 законов, из них принято 128. Было подано больше всего изменений в Конституцию, которые были поддержаны парламентом", - подчеркнула Луценко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Назначением инаугурации Зеленского на 20 мая часть нардепов решила насолить украинскому народу и создала проблемы для зарубежных гостей, - Разумков

Напомним, 16 мая, Верховная Рада приняла решение о проведении инаугурации Зеленского в понедельник, 20 мая. За соответствующее постановление проголосовали 315 народных депутатов.

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Комментируя их решение, советник Зеленского Дмитрий Разумков сказал, что таким образом парламент решил "насолить украинскому народу" и "создать проблемы для зарубежных гостей". Сам Зеленский настаивал на проведении инаугурации в воскресенье, 19 мая.