Один украинский воин погиб, еще один получил ранения на Донбассе. За сутки - 13 вражеских обстрелов, - штаб ОС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 11 раз обстрелял позиции Объединенных сил:

- из минометов калибров 120 и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи села Водяное;

- из минометов калибра 120 мм - возле населенного пункта Опытное;

- трижды из минометов калибра 82 мм, автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - возле населенного пункта Новотроицкое;

- из вооружения боевых машин пехоты и автоматических станковых гранатометов - вблизи поселка Каменка;

- дважды из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов - возле населенного пункта Павлополь;

- из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия - вблизи села Богдановка;

- дважды из стрелкового оружия - в районе города Марьинка.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны два раза:

- из минометов калибра 120 мм - возле населенного пункта Золотое-4;

- из вооружения боевых машин пехоты и автоматических станковых гранатометов - вблизи населенного пункта Новозвановка.

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"Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще один наш защитник получил ранения. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ", - сказано в сообщении.

По данным разведки Объединенных сил, 16 мая один оккупант был уничтожен, четверо - ранены.

С начала текущих суток враг из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия один раз обстрелял наши позиции вблизи населенного пункта Гнутово в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток".

Сообщается, что потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет: "На каждый обстрел противник получил адекватный ответ, потери врага уточняются".

"Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня", - добавили в пресс-центре ОС.







