Надеемся на Зеленского, - в МИД Венгрии отреагировали на подписание Порошенко закона об украинском языке

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Радио "Свобода".

Венгерские дипломаты назвали закон "соответствующим духу Петра Порошенко", и выразили надежду, что с новоизбранным президентом Владимиром Зеленским смогут решиться "проблемные вопросы" относительно венгерского нацменьшинства в Украине.

"Мы заинтересованы в восстановлении уравновешенных и дружеских отношений между Венгрией и Украиной, и надеемся, что новоизбранный президент будет открыт для этого", - говорится в заявлении.

В заявлении венгерского внешнеполитического ведомства повторили ранее озвученные тезисы о том, что языковой закон "вжимает права национальных меньшинств, так как отбирает уже ранее предоставленное право на использование родного языка".

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Напомним, Президент Украины Петр Порошенко 15 мая подписал закон о функционировании украинского языка как государственного. 16 мая Закон был опубликован в официальной прессе.

В Венгрии негативно отреагировали на принятие этого закона.