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17.05.19 09:07

Двое детей утонули в оросительном канале в Запорожской области при попытке сделать селфи, - ГСЧС

15 мая в Запорожской области двое детей утонули в оросительном канале.

гсчс

Об этом сообщил пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, передает Цензор.НЕТ.

"15 мая в 18:45 в Службу спасения "101" поступило сообщение от местных жителей о том, что в оросительном канале за с. Бурчак Михайловского района исчезли двое детей. Как выяснилось в ходе предварительного расследования, двое мальчиков 2007-го и 2006 годов рождения, местные жители, пошли к оросительного каналу. Один из них решил сделать селфи, поскользнулся, упал в воду и исчез. Другой бросился спасать друга и также ушел под воду", – сказано в сообщении.

Спасатели подняли тела погибших на поверхность и передали сотрудникам полиции. 

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