Глава МИД ФРГ Маас на встрече с Лавровым в Хельсинки обсудит членство РФ в СЕ и ситуацию в Украине

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении представителя внешнеполитического ведомства Германии.

"Глава МИД Маас в Хельсинки встретится с российским министром Лавровым", - говорится в сообщении.

"Помимо российского членства в Совете Европы будут обсуждаться также двухсторонние вопросы и международные темы, в том числе ситуация на Ближнем Востоке и в Украине", - отметили в МИД ФРГ.

Как сообщалось, министр иностранных дел Украины Павел Климкин отменил свое участие в министерском заседании Совета Европы на этой неделе в Хельсинки (Финляндии. Он отказался ехать в Хельсинки из-за решения Комитета министров Совета Европы о поддержке проекта министерского решения, в котором открывается путь для возвращения России по чрезвычайной процедуре.

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На заседание в Хельсинки 17 мая это решение должны одобрить окончательно, без изменений и без обсуждения.

15 мая Климкин заявил, что отдельные страны-члены ПАСЕ, которые готовы без выполнения Россией поставленных ей условий снять с Москвы все ограничения, должны осознавать, что становятся соучастниками подрыва Минских соглашений.

"Вопрос в том, что прецедент возвращения России в ПАСЕ будет иметь значительные символические последствия - это запускает процесс "нормализации" всего, что позволяет себе РФ без шагов с ее стороны к нормальности. И те, кто делает такую искаженную глобальную реальность, должны понести за это часть ответственность", - написал он на своей странице в соцсети Фейсбук.