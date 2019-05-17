Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
17.05.19 09:59

Экс-нардеп Крючков вернулся в Украину, - САП

Бывший депутат ВР Дмитрий Крючков, которого подозревают в нанесении ущерба государству в энергетике на сумму более 346 млн гривен, вернулся в Украину из Германии.

крючков

Об этом "Радио Свобода" сообщил заместитель председателя Специализированного антикоррупционной прокуратуры Владимир Кривенко, информирует Цензор.НЕТ.

Накануне прокуроры САП позволили Крючкову выехать за границу на 10 дней по семейным обстоятельствам – в связи с операцией его сына.

Напомним, журналисты-расследователи телепрограммы "Схемы: коррупция в деталях – RFERL" (совместный проект "Радио Свобода" и телеканала "UΛ:Перший") в вышедшей вечером 28 марта передаче утверждают, что экс-депутат Верховной Рады от партии "Батькивщина" Дмитрий Крючков через руководимую им компанию "Энергомережа" организовывал в 2015 году схемы вывода средств из государственных энергоснабжающих компаний (облэнерго) в интересах, в частности бизнесменов Игоря и Григория Суркисов, а также народного депутата из фракции "Блок Петра Порошенко" Игоря Кононенко.

Читайте на Цензор.НЕТ: Сытник прокомментировал обвинение Крючкова в получении им взятки в $500 тыс.: Это способ защиты, он не нов

15 апреля Крючкова экстрадировали из Германии, и его задержали детективы НАБУ.

Петр Порошенко заявил, что экстрадиция Крючкова - это предвыборные технологии штаба Зеленского. Сам экс-нардеп заявил, что Порошенко якобы дал поручение о возбуждении производства НАБУ против него.

17 апреля Соломенский районный суд Киева арестовал Крючкова на 45 суток с залогом 7,11 млн грн. Сторона обвинения настаивала на содержании подозреваемого под стражей с альтернативой залога в размере 346,22 млн грн. Также бывшего парламентария обязали сдать загранпаспорт и носить электронный браслет.

На Цензор.НЕТ вышла статья о предыстории и показаниях Дмитрия Крючкова, данных в суде.

Также читайте: Порошенко дал поручение о возбуждении производства НАБУ против меня, - экс-нардеп Крючков

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100