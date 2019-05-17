Экс-нардеп Крючков вернулся в Украину, - САП

Об этом "Радио Свобода" сообщил заместитель председателя Специализированного антикоррупционной прокуратуры Владимир Кривенко, информирует Цензор.НЕТ.

Накануне прокуроры САП позволили Крючкову выехать за границу на 10 дней по семейным обстоятельствам – в связи с операцией его сына.

Напомним, журналисты-расследователи телепрограммы "Схемы: коррупция в деталях – RFERL" (совместный проект "Радио Свобода" и телеканала "UΛ:Перший") в вышедшей вечером 28 марта передаче утверждают, что экс-депутат Верховной Рады от партии "Батькивщина" Дмитрий Крючков через руководимую им компанию "Энергомережа" организовывал в 2015 году схемы вывода средств из государственных энергоснабжающих компаний (облэнерго) в интересах, в частности бизнесменов Игоря и Григория Суркисов, а также народного депутата из фракции "Блок Петра Порошенко" Игоря Кононенко.

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15 апреля Крючкова экстрадировали из Германии, и его задержали детективы НАБУ.

Петр Порошенко заявил, что экстрадиция Крючкова - это предвыборные технологии штаба Зеленского. Сам экс-нардеп заявил, что Порошенко якобы дал поручение о возбуждении производства НАБУ против него.

17 апреля Соломенский районный суд Киева арестовал Крючкова на 45 суток с залогом 7,11 млн грн. Сторона обвинения настаивала на содержании подозреваемого под стражей с альтернативой залога в размере 346,22 млн грн. Также бывшего парламентария обязали сдать загранпаспорт и носить электронный браслет.

На Цензор.НЕТ вышла статья о предыстории и показаниях Дмитрия Крючкова, данных в суде.

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