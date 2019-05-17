"Народный фронт" вышел из коалиции. ВИДЕО

Об этом заявил с трибуны парламента глава фракции Народный фронт Максим Бурбак, передает Цензор.НЕТ.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео "Новые обстоятельства требуют максимальной консолидации державнических сил в парламенте. Новый президент, новая повестка дня, новая коалиция. Фракция "Народного фронта" заявляет - коалиция, которая была сформирована в 2014 году и действовала по сегодняшний день выполнила свои задачи. За 5 лет этот парламент, два состава правительства и украиснкая власть в целом провели реформ больше, чем за предыдущие два десятилетия. Но это уже история. Мы заявляем о выходе из действующей коалиции", - заявил Бурбак.

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