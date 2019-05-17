Рада и Кабмин будут работать до следующих парламентских выборов, - Гройсман

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Очевидно, что украинский парламент и украинское правительство будут работать до следующих парламентских выборов", - сказал он, выступая с трибуны Верховной Рады в пятницу. Гройсман призвал: "Давайте с вами, совместно с новоизбранным президентом, весь украинский парламент определим ту повестку дня, которая нас объединяет".

Напомним, согласно законодательству, после объявления об отсутствии коалиции фракции могут в течение 30 дней договориться о создании новой. В случае, если она не будет создана, президент имеет право объявить о роспуске парламента и назначить досрочные выборы.

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Коалиция депутатских фракций "Европейская Украина" была создана 27 ноября 2014 года. В ее состав вошли фракции "Блок Петра Порошенко", "Народный фронт", "Объединение "Самопомич", Радикальной партии Олега Ляшко, "Батькивщины" (всего в составе было 302 депутата).

Позднее фракции "Самопомич", Радикальной партии и "Батькивщины" заявили о выходе из коалиции.