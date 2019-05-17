"Эти люди лучше не стали", - Сыроид заявила, что "Самопомич" не будет участвовать в формировании новой коалиции

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявляет вице-спикер парламента Оксана Сыроид, делегированная на эту должность фракций "Самопомич".

"Самопомич заявили свое отношение к коалиции еще в 2016 году. Эти люди лучше не стали. Наоборот – показали много своих неспособностей. Самопомич не видит возможности вступать с этими людьми в коалицию", - заявили Сыроид журналистам в кулуарах парламента в пятницу.

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Напомним, согласно законодательству, после объявления об отсутствии коалиции фракции могут в течение 30 дней договориться о создании новой. В случае, если она не будет создана, президент имеет право объявить о роспуске парламента и назначить досрочные выборы.

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Коалиция депутатских фракций "Европейская Украина" была создана 27 ноября 2014 года. В ее состав вошли фракции "Блок Петра Порошенко", "Народный фронт", "Объединение "Самопомич", Радикальной партии Олега Ляшко, "Батькивщины" (всего в составе было 302 депутата).

Позднее фракции "Самопомич", Радикальной партии и "Батькивщины" заявили о выходе из коалиции.