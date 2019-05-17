Выход "Народного фронта" из коалиции – это их право, - Герасимов

Об этом заявил журналистам глава фракции БПП Артур Герасимов, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

"Это решение "Народного фронта", это право "Народного фронта". Главное – все должно происходить в четком соответствии законодательству и Конституции. Что касается фракции БПП, то своей главной задачей мы видим обеспечение необратимого курса в НАТО, европейский вектор развития, курс Украины на реформы и защиты Украины от агрессора", - заявил Герасимов, после чего отказался отвечать на уточняющие вопросы журналистов.

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Ранее "Народный фронт" вышел из коалиции, призвав к переговорам по созданию новой. После этого спикер Андрей Парубий объявил о прекращении деятельности коалиции в Раде. Также он объявил о начале периода для консультаций по созданию новой коалиции в Раде.

Согласно законодательству, после объявления об отсутствии коалиции фракции могут в течение 30 дней договориться о создании новой. В случае, если она не будет создана, президент имеет право объявить о роспуске парламента и назначить досрочные выборы. Вместе с тем, стоит отметить, что при данных обстоятельствах, даже если новая коалиция не будет создана, новоизбранный президент Владимир Зеленский не сможет распустить парламент досрочно, так как это нельзя сделать менее чем за полгода до выборов, которые должны состояться в конце октября 2019 года.

Коалиция депутатских фракций "Европейская Украина" была создана 27 ноября 2014 года. В ее состав вошли фракции "Блок Петра Порошенко", "Народный фронт", "Объединение "Самопомич", Радикальной партии Олега Ляшко, "Батькивщины" (всего в составе было 302 депутата). Позднее фракции "Самопомич", Радикальной партии и "Батькивщины" заявили о выходе из коалиции.