Совет Европы позволил России принять участие в выборах нового генсека

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".

"Все страны-члены должны иметь право участвовать на равных началах в Комитете министров и Парламентской ассамблее – двух уставных органах Совета Европы", – сказано в решении.

В то же время, как напомнили министры, одним из фундаментальных обязательств стран-членов является уплата взносов в бюджет СЕ.

Главы МИД также заявили, что они бы приветствовали тот факт, если бы все страны-члены смогли принять участие в сессии ПАСЕ в июне, отмечая важность выборов генерального секретаря Совета Европы и судей Европейского суда по правам человека.

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Министры также подчеркнули важность усиления координации в действиях КМСЕ и ПАСЕ для "укрепления способности Организации эффективно реагировать на ситуации, когда страна-член нарушает свои уставные обязательства или не соблюдает стандартов, фундаментальных принципов и ценностей Совета Европы".

Как сообщалось, на апрельской сессии в 2014 году ПАСЕ лишила российскую делегацию права голоса и исключила ее представителей из всех руководящих органов за аннексию Крыма. С тех пор РФ фактически бойкотирует заседания Ассамблеи и требует восстановления ее прав в полном объеме. В июне 2017 года Россия отказалась платить членские взносы в Совет Европы до восстановления полномочий ее делегации в ПАСЕ. С января 2018 года продолжается кампания за возвращение делегации РФ в состав ПАСЕ.

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Ранее министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что Украина может выйти из минских соглашений, если Совет Европы снимет санкции с РФ.