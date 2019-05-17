Аваков принимает участие в заседании суда по делу Маркива в Италии. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент коммуникации МВД Украины.

Как сообщили в ведомстве, очередное судебное заседание по делу несправедливо обвиненного гвардейца пройдет сегодня, 17 мая, в городе Павия (Италия).

Будут допрошены свидетели защиты: и.о. командующего Национальной гвардией Украины генерал-лейтенанта Николай Балан и четверо сослуживцев-гвардейцев Виталия Маркива.

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Министр внутренних дел Украины Арсений Аваков так же будет присутствовать в зале суда для того, чтобы выразить поддержку украинскому военнослужащему и предоставить все необходимые доказательства его невиновности.

"Я уверен в невиновности Виталия Маркива и именно поэтому я сегодня здесь. Несмотря на то, что у нас в Украине прекратила существование парламентская коалиция и в понедельник инаугурация Президента Украины. Для нас это важно. Это наш солдат и мы его не оставим. Я с уважением отношусь к итальянскому суду, я здесь не для того, чтобы давить, а для того, чтобы предоставить информацию. И министерство внутренних дел, и министерство иностранных дел Италии способствуют этому визиту", - подчеркнул Аваков.

Напомним, Виталий Маркив был задержан в Италии летом 2017 г. по инспирированному обвинению в причастности к гибели итальянского фотокорреспондента Андреа Рокелле 24 мая 2014 г. во время боевых действий сил АТО с боевиками-сепаратистами И.Гиркина в городе Славянск Донецкой области.

Защита подсудимого отвергает все обвинения и настаивает на невиновности украинского военнослужащего.



Фото: сайт МВД