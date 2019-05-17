Депутаты, покинувшие коалицию из-за неприязни к Порошенко, могут теперь вернуться в нее, - Тетерук

Об этом журналистам сказал первый замглавы фракции "Народного фронта" Андрей Тетерук, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

"Ранее единственной причиной выхода из коалиции была личная позиция против президента Петра Порошенко. Теперь Порошенко передает свои полномочия Зеленскому и я не вижу оснований для того, чтобы депутаты, покинувшие коалицию, вернулись в нее", - сказал нардеп.

Также Тетерук уверен, что "Народный фронт" будет поддерживать инициативы нового президента направленные на развитие страны. В частности, это касается вопросов национальной безопасности и внешней политики.

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По поводу судьбы правительства, Тетерук сказал, что "Народный фронт" гордится министрами, которых он делегировал.

"Каждый министр от "Народного фронта" достойно занимает свой пост и показывает качественную работу, невзирая на огромную инфоволну, направленную против репутации "Народного фронта". Именно позиция "Народного фронта" спасала Украину с 2014 года и до сегодняшнего дня. Мы оправдали доверие 2014 года и конвертировали его в защиту Украины. Мы готовы отчитаться за каждый свой шаг. Этого не может себе позволить ни одна другая политсила", - резюмировал нардеп.

Ранее "Народный фронт" вышел из коалиции, призвав к переговорам по созданию новой. После этого спикер Андрей Парубий объявил о прекращении деятельности коалиции в Раде. Также он объявил о начале периода для консультаций по созданию новой коалиции в Раде.

Согласно законодательству, после объявления об отсутствии коалиции фракции могут в течение 30 дней договориться о создании новой. В случае, если она не будет создана, президент имеет право объявить о роспуске парламента и назначить досрочные выборы. Вместе с тем, стоит отметить, что при данных обстоятельствах, даже если новая коалиция не будет создана, новоизбранный президент Владимир Зеленский не сможет распустить парламент досрочно, так как это нельзя сделать менее чем за полгода до выборов, которые должны состояться в конце октября 2019 года.

Коалиция депутатских фракций "Европейская Украина" была создана 27 ноября 2014 года. В ее состав вошли фракции "Блок Петра Порошенко", "Народный фронт", "Объединение "Самопомич", Радикальной партии Олега Ляшко, "Батькивщины" (всего в составе было 302 депутата). Позднее фракции "Самопомич", Радикальной партии и "Батькивщины" заявили о выходе из коалиции.