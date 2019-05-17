Украинцам с российскими паспортами могут запретить въезд в ЕС, - Йозвяк

Об этом сообщил постоянный корреспондент "Радио Свобода" в Брюсселе Рикард Йозвяк, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Они поручили Комиссии изучить возможность запрета на въезд в ЕС гражданам с этими паспортами", – написал журналист.

Также послы обсудили возможность внедрения европейских санкций в связи с российской паспортизацией. По информации Йозвяка, пока только 7 стран Евросоюза поддерживают такие санкции.

Читайте на Цензор.НЕТ: Выдача паспортов граждан РФ в ОРДЛО превратилась в фарс, - Тымчук рассказал о недовольстве местных жителей "упрощенным" процессом

Напомним, 24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном режиме выдачи российского гражданства жителям так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Украина обратилась в Совет безопасности ООН в связи с введением президентом РФ Владимиром Путиным упрощенного порядка приема в российское гражданство жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО).

25 апреля Совбеза ООН собирался в связи с незаконной "паспортизацией" Донбасса Россией. По его итогам Ельченко заявил, что результатом должна быть не только обеспокоенность и осуждение, но и более решительные шаги.

В субботу, 27 апреля, Путин заявил, что упрощенный порядок получения российских паспортов может распространиться на всех жителей Украины.

В этот же день новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский ответил Путину, что не советовал бы пытаться соблазнить украинцев российскими паспортами. И предположил, что в ответ Украина может упростить получение своего гражданства для россиян.

Также на Цензор.НЕТ: Вопросы Украины европейские политики рассматривают только сквозь призму своих интересов, - Борислав Береза об отказе ЕС вводить санкции против РФ

29 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение о выдаче российских паспортов всем гражданам Украины еще не принято.

В этот же день в Ростовской области России открылся центр выдачи российских паспортов жителям оккупированной части Луганской области.

1 мая Путин подписал указ, которым предоставляется право на упрощенный порядок получения гражданства РФ отдельным категориям граждан Украины.