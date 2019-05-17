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17.05.19 13:08

Террорист Пушилин утверждает, что "следствие" нашло организаторов ликвидации Захарченко

Главарь террористической организации "ДНР" Денис Пушилин заявил, что его приспешникам удалось установить заказчиков и исполнителей ликвидации экс-вожака боевиков Александра Захарченко.

Террорист Пушилин утверждает, что "следствие" нашло организаторов ликвидации Захарченко

Об этом он заявил российскому информагентству "РИА Новости", информирует Цензор.НЕТ.

Пушилин утверждает, что удалось восстановить всю схему операции — от подготовки до реализации — и выяснить, что среди заказчиков есть "высокопоставленные граждане Украины".

"Очень высокопоставленные. Также граждане других стран, которые оказывают киевскому режиму поддержку", — заявил Пушилин.

Конкретных фамилий Пушилин при этом не назвал, объяснив это тем, что "задержаны еще не все причастные".

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Напомним, 31 августа в Донецке произошел взрыв в кафе "Сепар". В результате главарь террористов Захарченко получил смертельное ранение. Также тяжело ранен "глава минфина" самопровозглашенной республики Александр Тимофеев (Ташкент).

В СБУ заявили, что Захарченко был убит в Донецке либо в результате криминальных разборок в среде боевиков, либо ликвидирован российскими спецслужбами.

МИД РФ в свою очередь, обвинил в ликвидации Захарченко "киевскую партию войны".

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27 сентября СБУ опубликовала аудиозапись переговоров между помощником Пушилина Александром Лаврентьевым и двумя неизвестными. Террористы обсуждали ликвидацию главаря "ДНР" Александра Захарченко.

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