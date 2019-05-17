Трудовая миграция – самый большой вызов для будущей власти, - Бахматюк

Об этом пишетОбозреватель.



Из-за трудовой миграции по разным данным за пределами страны работает от 2 до 5 млн человек. Тема трудовой миграции стала отдельным предметом обсуждения представителей крупного бизнеса, финансового сектора, политикума и представителей международных организаций на Международной инвестиционной конференции Game of Thrones: Final Season?, которую проводила инвестиционная компания Concorde Capital. Группу компаний "Укрлендфарминг", которая по результатам различных рейтингов считается одним из самых привлекательных для трудоустройства в Украине работодателей, беспокоит массовый отток украинских кадров за границу, который остановить украинскому бизнесу самостоятельно, без ведения разумной государственной политики в этой сфере, невозможно.

Олег Бахматюк, владелец агрохолдинга, на предприятиях которого работает около 30 тыс. человек и который генерирует 1% ВВП Украины, считает, что геополитическая ситуация открывает новые возможности для развития экономики Украины, но без государственной политики протекционизма для украинского бизнеса остановить трудовую миграцию будет крайне трудно. "Есть огромная раковая болезнь, которая называется трудовой миграцией. Конфликт или спор между Китаем и Соединенными Штатами Америки открывает огромные возможности для Украины. В первую очередь в направлении, которое мы представляем - в агросекторе. Украина - одна из немногих территорий, которая может это сделать. Я согласен, что отодвигать политику от макропланирования невозможно. Это внешние рынки, это внутренний протекционизм, это экономическое видение, которое остановит миграцию. Это самый большой вызов для будущей власти, для бизнеса, эти вещи должны стать не просто политическими инструментами, они должны иметь экономическую основу. Должна поменяться самориторика. И когда глава Национального банка Польши выступает и говорит, что "Первое мое задание, условно, купить еще миллион украинцев - мы поднимаем минимальную зарплату, которая будет украинцам платиться на территории Польши", выступает наш глава Национального банка и говорит "Мы поднимаем учетную ставку до бесконечности". Мы сделали какое-то уникальное царство, которое живет по своим правилам", - заявил Олег Бахматюк.

По мнению украинского бизнесмена, в Украине есть все предпосылки для развития экономики. Но для этого нужен приток инвестиций и четкие месседжи от власти: "Украине не так много надо - 5-10 млрд дополнительного потока "гибких" денег, которые пойдут на капитальные инвестиции. Тем более, что для этого есть уникальные вещи: есть техническая база, есть уровень образованных людей и уникальность географического положения. Ну и присутствие в аграрном секторе, который сейчас превращается из экономического сектора в политический. В мировом обществе, что тоже можно превратить в ресурсные вещи, которые формируются в инфраструктуру, в развитие и в возможности этой территории. Достаточно этого постоянного умирания. Все хотят поверить - и бизнес, и власть, и простые люди, в новые вещи, которые дают надежду".

"Укрлендфарминг" является крупнейшим по размерам земельного банка аграрным предприятием Украины и одним из крупнейших налогоплательщиков. Всего на предприятиях Группы компаний в 600 населенных пунктах Украины работают около 30 тыс. человек. За два года средняя зарплата работников агрохолдинга выросла на 90%, в целом сумма выплат заработной платы в "Укрлендфарминг" составляет около 3 млрд грн в год.