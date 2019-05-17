Разумков о распаде коалиции: Это желание отсрочить какие-либо действия по проведению досрочных выборов

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, такое мнение выразил советник новоизбранного президента Владимира Зеленского по политическим вопросам Дмитрий Разумков.

"Я думаю, что это, в первую очередь, связано с желанием отсрочить какие-либо действия, связанные с проведением выборов. Но в данной ситуации нужно будет жить по закону и поступать по закону. И хотелось бы, чтобы все-таки в Украине был парламент, который будет полностью легитимен, и к решениям которого не будет возникать никаких вопросов, как внутри государства, в том числе, у избирателей, так и у наших зарубежных партнеров", - сказал он.

Разумков указал, что "тяжело выйти из того, что прекратило свое существование фактически несколько лет тому назад", потому что отсутствие 226 депутатов в коалиции, по мнению команды Зеленского, является подтверждением того, что коалиция уже не существует.

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Отвечая на вопрос о том, возможен ли все-таки роспуск Верховной Рады, Разумков отметил: "Я думаю, что возможность, наверное, есть, исходя из того, что я сказал. А будет ли это происходить – зависит от юридических предпосылок и запросов украинского народа и общества, которое хотело бы видеть слаженную работу власти".

Ранее "Народный фронт" вышел из коалиции, призвав к переговорам по созданию новой. После этого спикер Андрей Парубий объявил о прекращении деятельности коалиции в Раде. Также он объявил о начале периода для консультаций по созданию новой коалиции в Раде.

Согласно законодательству, после объявления об отсутствии коалиции фракции могут в течение 30 дней договориться о создании новой. В случае, если она не будет создана, президент имеет право объявить о роспуске парламента и назначить досрочные выборы. Вместе с тем, стоит отметить, что при данных обстоятельствах, даже если новая коалиция не будет создана, новоизбранный президент Владимир Зеленский не сможет распустить парламент досрочно, так как это нельзя сделать менее чем за полгода до выборов, которые должны состояться в конце октября 2019 года.

Коалиция депутатских фракций "Европейская Украина" была создана 27 ноября 2014 года. В ее состав вошли фракции "Блок Петра Порошенко", "Народный фронт", "Объединение "Самопомич", Радикальной партии Олега Ляшко, "Батькивщины" (всего в составе было 302 депутата). Позднее фракции "Самопомич", Радикальной партии и "Батькивщины" заявили о выходе из коалиции.