Террористы расширили масштабы ведения воздушной разведки на Донбассе, - разведка

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом во время традиционного брифинга сообщил спикер Минобороны полковник Александр Мотузяник со ссылкой на ГУР.

По его словам, противник расширяет масштабы ведения воздушной разведки с использованием БПЛА, в т.ч. в оперативно-тактической глубине нашей обороны. При этом, увеличена интенсивность тренировок подразделений противника с выходом их на передовую. Также возросло количество провокационных и хаотических обстрелов сторону позиций Объединенных сил.

В то же время указанные действия противника приводят к увеличению его потерь, в т.ч. в военной технике.

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"15 мая с.г. в полосе ответственности одной из отдельных мотострелковых бригад противника, в результате открытия т.н. "Дружественного огня" был сбит собственный БПЛА, который был запущен противником для обнаружения целей на позициях Объединенных сил. Командование российских оккупационных войск принимает меры для сокрытия указанного инцидента и распространяет недостоверную информацию о что был сбит БПЛА, который якобы принадлежал подразделения Объединенных сил", - сообщил Мотузяник.