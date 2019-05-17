Мы решили, что Россия должна остаться в ПАСЕ, - глава МИД Германии Маас

Об этом он сообщил в своем Twitter, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российское издание "Лента".

"Это хорошая новость, что мы договорились, что Россия должна остаться в Парламентской ассамблее Совета Европы. Тем более, что это сохраняет право миллионов россиян обратиться в Европейский суд по правам человека", – написал Маас.

Заявление комитета министров Совета Европы на следующей неделе рассмотрит Бюро ассамблеи. После этого для возвращения России понадобится принять поправки о правах национальных делегаций – только в таком случае РФ сможет принять участие в летней сессии ПАСЕ.

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Ранее сегодня Совет Европы разрешил России принять участие в выборах генсека.

Как сообщалось, на апрельской сессии в 2014 году ПАСЕ лишила российскую делегацию права голоса и исключила ее представителей из всех руководящих органов за аннексию Крыма. С тех пор РФ фактически бойкотирует заседания Ассамблеи и требует восстановления ее прав в полном объеме. В июне 2017 года Россия отказалась платить членские взносы в Совет Европы до восстановления полномочий ее делегации в ПАСЕ. С января 2018 года продолжается кампания за возвращение делегации РФ в состав ПАСЕ.

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Ранее министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что Украина может выйти из минских соглашений, если Совет Европы снимет санкции с РФ.